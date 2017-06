Jeder Penis erzählt eine Geschichte

09. Juni 2017,

In ihrem neuen Fotoband "Manhood: The Bare Reality" zeigt die britische Fotografin Laura Dodsworth 100 verschiedene Schwänze - und lässt ihre Träger mit intimen Geständnissen zu Wort kommen.



Die Pose und der Ausschnitt sind immer identisch: Auf allen Porträts sind, frontal aufgenommen, nur die Geschlechtsorgane, der Bauch, die Hände und die Oberschenkel der Models zu sehen. Doch umso besser kommt die Penis-Vielfalt zur Geltung. Alle Größen, Formen, Farben und Frisuren sind in "Manhood" vertreten, darunter sogar ein Kunstglied und ein Keuschheitsgürtel.

Direktlink | Video-Trailer zum Buch

Darüber hinaus lässt Dodsworth die Männer von ihrem besten Stück erzählen. Vom ersten Mal und vom Wichsen, von Impotenz und Hodenkrebs, vom Leiden am Mikropenis und dem Jucken beim Tripper. Ein Schwuler berichtet von seinem ersten Intimpiercing, ein Vikar vom Dreier im Priesterseminar. Das Konzept ist nicht neu: In ihrem letzten Projekt hatte sich die Fotografin nach demselben Muster mit weiblichen Brüsten beschäftigt.



Ein wirklich starkes Buch zum Thema Männlichkeit in prüden Zeiten! Der 300 Seiten starke Bild- und Leseband ist im Verlag Pinter & Martin erschienen und bei amazon.de als Ebook (7,99 €) und Taschenbuch (16,99 €) erhältlich. (mize)















-w-