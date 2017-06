Mit diesem genialen Ring wirbt Airbnb für die Ehe für alle

10. Juni 2017, noch kein Kommentar

Ein schwarzer Metallring mit einer Lücke macht in Australien darauf aufmerksam, dass lesbische und schwule Paare noch immer nicht heiraten dürfen - auf Ebay wurde er bereits über 70.000 Mal verkauft.



Beworben wird der von iPhone-Designer Marc Newson entworfene "Acceptance Ring" von dem internationalen Privatzimmer-Vermittler Airbnb. Die Lücke symbolisiert die fehlende Gleichstellung homosexueller Menschen, auf der Innenseite ist der Satz "Until We All Belong" eingraviert.



Da der Akzeptanzring nur 3,50 australische Dollar kostet (umgerechnet 3,13 Euro), ist die Resonanz enorm. Zusammen mit dem Hashtag #UntilWeAllBelong zeigen Unterstützer das Schmuckstück in allen sozialen Netzwerken, auch auf der Kampagnen-Website von Airbnb kann man ein persönliches Statement abgeben.



"Wirst du diesen Ring tragen, bis irgendwann der Tag kommt, an dem jeder den Menschen heiraten kann, den er liebt?", heißt es dort. Mit einem Klick erklärt man: "Ja, ich will." (cw)

