Trans* Pride am Rande der Rocky Mountains

Regenbogen-Zebrastreifen gibt es schon einige - zum Pride-Festival im kanadischen Lethbridge wurde jetzt zusätzlich der weltweit erste Fußgängerüberweg in den Farben der Transgenderflagge eingeweiht.



Zunächst sind die bunten Fahrbahnbemalungen an der Southern Alberta Art Gallery nur vorübergehend, im Zuge der Neugestaltung der 3rd Avenue South sollen sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt dauerhaft in die Stadt am Rande der Prärie nahe den Rocky Mountains zurückkehren.



Finanziert wurden die Pride-Übergänge allein vom CSD-Verein, der Stadtrat stimmte der Aktion nach längerer Diskussion zu. Das Lethbridge Pride Fest findet vom 16. bis 24. Juni statt. (mize)









