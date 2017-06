Gegen Mythen und Vorurteile in der schwulen Szene

13. Juni 2017,

Unter dem Motto "Fake oder Fakt?" hat Herzenslust NRW eine geniale Social-Media-Kampagne gestartet - das jüngste Motiv thematisiert angebliche Exzesse auf dem CSD.



"Für den CSD mit den ganzen Nackten, Tunten & Freaks kann man sich als Schwuler nur schämen!", heißt es auf einem fiktiven Photoshop-Plakat in einer Straßenszene.



Die nüchterne Antwort von Herzenslust NRW: "Fakt ist: Die CSDs sind aus den Aufständen vor dem Stonewall Inn in der Christopher Street entstanden. Sie wurden vor allem von Tunten, Drags und Trans*personen angeführt, welche heutige Freiheiten miterkämpften. Davon abgesehen wird der CSD von zahlreichen Gruppen, Vereinen und Institutionen mit Leben gefüllt, deren Ehren- und Hauptamtler politische Flagge zeigen."



Noch bis Ende des Jahres will das Präventionsprojekt der Aidshilfe NRW auf diese Weise auf seiner Facebook-Seite Themen, Mythen und Vorurteile aus Prävention und schwuler Szene aufgreifen und dadurch zum Nachdenken anregen. Die Diskussion zum CSD-Post ist bereits in vollem Gange.



Drei weitere "Fake oder Fakt?"-Motive von Herzenslust zeigen wir - inklusive der Antworten - in der unten verlinkten Galerie. (mize)









-w-