Ein Kanzleramt in Regenbogenfarben

16. Juni 2017,

Bild: Hans Hofer

Premiere in Österreich: Zur Pride Week in Wien lässt Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) seinen Amtssitz am Ballhausplatz seit 14. Juni erstmals in den Farben der LGBTI-Community anstrahlen.



"Es ist mir ein Anliegen, dass die Community weiß, wir stehen hinter ihnen", begründete Kern die Aktion in einer Mitteilung des Kanzleramts. "Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, das auch über die Grenzen hinaus für Solidarität steht." Im vergangenen Jahr hatte der SPÖ-Politiker als erster Bundeskanzler an der Wiener Regenbogenparade teilgenommen (queer.de berichtete). Auch bei der Kundgebung am Samstag wird er wieder dabei sein.



In Deutschland weht am Berliner Kanzleramt zum CSD nicht einmal eine Regenbogenfahne. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) bekräftigte erst Ende Mai im Bundestag sein Verbot von Pride-Flaggen an Dienstgebäuden (queer.de berichtete) . (mize)













