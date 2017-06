Happy Pride mit M&M's!

20. Juni 2017, noch kein Kommentar

Zur CSD-Saison zeigen auch die bunten Schokolinsen M&M's in sozialen Netzwerken Flagge - noch kreativere Unterstützung kommt von den Kaudragees Skittles.



Die als Regenbogenfahne angeordneteten M&M's postete der Hersteller Mars Inc. am vergangenen Wochenende u.a. auf der offiziellen Instagramseite - zusammen mit dem Satz "Wir sind alle gleich. Liebe kommt von innen" sowie dem Hashtag #pride.



Die sonst ebenso bunten Kaudragees Skittles werden hingegen in diesem Monat in Großbritannien in einer farblosen Sonderedition verkauft. "In der Pride-Saison zählt nur ein Regenbogen", heißt es auf den weißen Verpackungen. "Deshalb haben wir unseren aufgegeben, um Unterstützung zu zeigen."





Auch Skittles ist ein Produkt von Mars. (mize)









