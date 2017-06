Ricky Martin als Versaces Lover

22. Juni 2017, noch kein Kommentar

Für die zweite Staffel der US-Serie "American Crime Story" verfilmt Ryan Murphy den Mord am schwulen Designer Gianni Versace - Latin-Pop-Legende Ricky Martin übernimmt dabei die Rolle des langjährigen Lebenspartners Antonio D'Amico.



Die ersten Bilder vom Set hat "Entertainment Weekly" Anfang der Woche veröffentlicht. Mit dabei sind mehrere weitere Promis: Edgar Ramirez spielt Versace, der auf dem Magazincover auf einer Art Thron sitzt. Penelope Cruz ist als dessen Schwester Donatella zu sehen und Darren Criss als Serienmörder Andrew Cunanan.





"American Crime Story" versucht, reale Kriminalfälle möglichst realistisch nachzuerzählen. In der ersten Staffel ging es um den Strafprozess gegen O. J. Simpson. Der Mord an Gianni Versace, der vor 20 Jahren in dessen Villa in Miami geschah, wurde als zweite Staffel vorgezogen. Ausgestrahlt werden sollen die Folgen ab Anfang nächsten Jahres. (cw)











-w-