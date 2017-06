Auch die "Sesamstraße" wünscht "Happy Pride!"

25. Juni 2017,

Mit sieben Monstern in Regenbogenfarben setzt die beliebte Kinderserie zur CSD-Saison ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz.



"Sesamstraße ist stolz, Familien aller Formen, Größen und Farben zu unterstützen", heißt es zu dem Bild von Elmo und seinen Freunden, das am Freitag u.a. auf der offiziellen Facebook-Seite der Sendung veröffentlicht wurde. Der Post wurde bislang über 14.000 Mal geliket und mehr als 5.000 Mal geteilt.



Die "Sesamstraße" richtet sich an Kinder im Vorschulalter. In den USA läuft die vielfach ausgezeichnete Sendung unter dem Namen "Sesame Street" seit 1963, in Deutschland seit 1973. (mize)











-w-