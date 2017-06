Willy-Brandt-Haus in Regenbogenfarben

28. Juni 2017,

Die SPD feiert sich für ihren neuen Mut: Am Dienstagabend erleuchteten die Fenster der Berliner Parteizentrale erstmals in den Farben der LGBTI-Community.



Bereits tagsüber wurde am Haupteingang des Willy-Brandt-Hauses eine riesengroße Regenbogenflagge mit der Aufschrift "Ehe für alle!" angebracht.



Die Zeichen des Stolzes stehen den Sozialdemokraten gut, lösen sie doch zum letztmöglichen Termin ihr Wahlversprechen "100% Gleichstellung nur mit uns" ein. Nach 30 Vertagungen hat die SPD heute im Rechtsausschuss erstmals zusammen mit der Opposition und gegen die Union für die Ehe für alle gestimmt (queer.de berichtete). Am Freitag kann der Bundestag nun endgültig entscheiden. (mize)







