Über eine Million beim World Pride in Madrid

02. Juli 2017,

Unter dem Motto "Egal, wen du liebst - Madrid liebt dich!" demonstrierten LGBT aus aller Welt am Samstag in der spanischen Hauptstadt - auch der berühmte Brunnen Fuente de Cibeles erstrahlte zum World Pride in Regenbogenfarben.



Über eine Million Menschen beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter an der Parade durch die Innenstadt. Viele trugen bei bestem Sommerwetter Armbinden mit der Aufschrift "Stop Homophobia". An Laternen auf der Demoroute hatte die Stadtverwaltung Plakate mit Worten wie "Igualdad" (Gleichheit), "Derechos" (Rechte) und "Orgullo" (Stolz) angebracht.



Der nächste World Pride findet 2019 in New York statt - passend zum 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstands. (cw)









-w-