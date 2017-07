Knutsch mal wieder!

06. Juli 2017, noch kein Kommentar

Heute am 6. Juli wird der Internationale Tag des Kusses gefeiert - da machen wir natürlich mit.



In 70 Lebensjahren verbringt ein Mensch im Durchschnitt zweieinhalb Monate mit Knutschen, haben Kuss-Forscher herausgefunden. Ob Schwule und Lesben mehr oder weniger busseln als Heteros, ist unklar. Diese Frage haben die Wissenschaftler bislang nicht untersucht.



Dafür haben sie herausgefunden, dass Rumschmatzen nicht nur Spaß macht, sondern auch gesund ist - zumindest wenn der Partner keine Grippe hat. Küssen baut Stress ab und stärkt das Immunsystem.



Trotzdem sind Bussis von Schwulen und Lesben noch immer ein Politikum. Nach der im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie "Die enthemmte Mitte" finden es über 40 Prozent der Deutschen "ekelhaft", wenn sich gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit küssen (queer.de berichtete).



Warum und von wem der 6. Juli zum Tag des Kusses erklärt wurde, ist unklar. Laut Wikipedia wurde der Aktionstag im Jahr 1990 in Großbritannien etabliert. (cw)







-w-