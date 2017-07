CSDinternational Airport

08. Juli 2017, noch kein Kommentar

Bild: Ben Hammer

Die Aufklärungsinitiative Jugend gegen AIDS und der Flughafen Köln Bonn feiern den größten Christopher Street Day in Deutschland in diesem Jahr mit einer riesigen Projektion von Lichtkünstler Matthias Strobl.



Zum Cologne Pride wurde auf das Terminalgebäude eine Regenbogenfahne projiziert sowie die Zeile "#dowhatyouwant Do it with Love, Respect and Condoms".



Der Kölner CSD wurde am Freitag von Bundesjustizminister und Schirmherr Heiko Maas (SPD) eröffnet. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag. Sie startet um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke mit Blick auf die Altstadt. (cw)











-w-