So reagierten Jungschützen auf eine homophobe Predigt

11. Juli 2017,

Bild: Thomas Brüggestraße

In seiner Predigt zum Schützenfest in Günne wetterte Pfarrer Wolfgang Fabian gegen die Ehe für alle - knapp 40 Jungschützen reagierten mit einem bunten Protest.



Am Computer erstellten sie kurzerhand eine Regenbogenflagge, druckten diese mehrfach aus und steckten sich die Pappen an den Schützenhut. Die Folge: Bei dem friedlichen Fest in dem 2.000-Einwohner-Ort am Möhnesee gab es nur noch ein Gesprächsthema.



"Wenn jetzt auch Schwule und Lesben heiraten dürfen, wenn Ehe nicht nur was zwischen Mann und Frau ist, dann tut das keinem weh", erklärte Jungschütze Christoph Merkens gegenüber dem "Soester Anzeiger". Den ausführlichen Bericht über die Protestaktion kann man hier lesen. (mize)









-w-