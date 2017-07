Schwules Paar feiert muslimische Hochzeit

12. Juli 2017,

Jahed und Sean haben sich am Montag auf dem Standesamt im britischen Walsall bei Birmingham das Ja-Wort gegeben - als erstes gleichgeschlechtliches Paar des Landes im traditionellen muslimischen Outfit.



Das Paar, das sich vor zwei Jahren kennenlernte, wollte damit ein Zeichen setzen und anderen Menschen Mut machen: "Wir zeigen der ganzen Welt, dass es möglich ist, homosexuell und Moslem zu sein", erklärte Jahed gegenüber der Tageszeitung "Express & Star".



Der 24-Jährige, der in einer konservativen Familie aus Bangladesch aufwuchs, wurde wegen seiner Homosexualität in der Schule gehänselt und von anderen Muslimen attackiert. Von seinen Eltern, die der Hochzeit fernblieben, wird er bis heute nicht akzeptiert.



Jahed unternahm sogar einen Selbstmordversuch. Als er danach heulend auf einer Parkbank saß, lernte er mit dem trostspendenden Sean die Liebe seines Lebens kennen. (cw)

Direktlink | Videobericht von der Hochzeit







-w-