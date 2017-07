Ein Münchner Wahrzeichen erstrahlt zum CSD

16. Juli 2017, noch kein Kommentar

Bild: Martin Hangen / Olympiapark

Unter dem Motto "Gleiche Rechte. Gegen Rechts!" beteiligten sich am Samstag über 150.000 Menschen am Münchner CSD - zum Abschluss erstrahlte der Olympiaturm in den Farben des Regenbogens.



"München und der Olympiapark sind weltoffen, bunt und vielfältig, und so soll es auch bleiben", erklärte dazu die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH Marion Schöne. Im vergangenen Jahr war der 291 Meter hohe Fernsehturm erstmals zum Christopher Street Day bunt erleuchtet worden.



Auch die Allianz Arena am Autobahnkreuz München-Nord wiederholte ihre Aktion aus dem Vorjahr und erstrahlte am Samstag zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht in Regenbogenfarben.

Man wolle damit ein "spektakuläres Zeichen für Toleranz gegenüber Lesben, Schwulen und Transgender, für Gleichstellung sowie gegen Diskriminierung von Minderheiten" setzen, teilte die München Stadion GmbH mit. Für die bunte Beleuchtung war eine Genehmigung der Autobahndirektion Südbayern erforderlich. (cw)









-w-