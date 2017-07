Regenbogenfahnen an der CDU-Zentrale

22. Juli 2017,

Keine Sorge, mit deinen Augen ist alles in Ordnung: Die Geschäftsstelle der Berliner CDU am Wittenbergplatz begrüßte die CSD-Teilnehmer am Samstag tatsächlich mit Pride-Flaggen.



Die Aktion hatte sich der Berliner Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) ausgedacht. "Heute haben wir als LSU Berlin die CDU-Landesgeschäftsstelle mit der Regenbogenfahne erobert", schrieb er dazu auf Facebook. "Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die wir uns immer verlassen können, wenn wir Unterstützung benötigen."



Obwohl die Union auf Bundesebene mit den bunten Flaggen eher auf Kriegsfuß steht, hielt sich die Aufregung in Grenzen. Auf der Facebookseite der LSU Berlin verwahrte sich nur ein einziges CDU-Mitglied dagegen, "durch diese hoch-ideologisierte Fahne vereinnahmt zu werden".



Die Parteispitze um Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die im Bundestag für die Ehe für alle stimmte, und ihrem schwulen Generalsekretär Stefan Evers ließ das kalt. Der CDU-Landesverband postete auf seiner Facebookseite ebenfalls eine Regenbogengrafik und wünschte darin einen "fröhlichen Christopher Street Day". (mize)



Auch auf dem diesjährigen Christopher Street Day werden wieder zehntausende Menschen ein starkes Zeichen für ein vielfä... Posted by CDU Berlin on Samstag, 22. Juli 2017 Facebook







