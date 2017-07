LGBTI-Community ehrt Wowi und Hape

23. Juli 2017,

Bild: Dietrich Dettmann / Fresh

Im Rahmen des CSD Duisburg zeichnete der Verein DU Gay e.V. Berlins ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit mit dem Akzeptanzpreis aus - der zweite, leider verhinderte Preisträger Hape Kerkeling schickte ein hochpolitisches Grußwort.



Die Auszeichnung "Die Brücke der Solidarität in Gold für das Lebenswerk" nahm der SPD-Politiker, der sich 2001 mit dem Satz "Ich bin schwul, und das ist auch gut so" geoutet hatte, am Freitag bei einer Gala im neuen Intercityhotel Duisburg entgegen.



Hape Kerkeling, der vom DU Gay e.V. mit der "Brücke der Solidarität 2017" geehrt wurde, gratulierte Wowereit in seinem Grußwort und wünschte ihm "Glück auf!". Darüber hinaus begrüßte der Entertainer die Öffnung der Ehe und forderte als nächsten Schritt die Aufnahme eines Diskriminierungsverbots aufgrund der sexuellen Orientierung in das Grundgesetz.



"LGBT-Rechte besitzen in Kanada und Südafrika Verfassungsrang", schrieb Kerkeling. "Deutschland spielt diesbezüglich bedauerlicherweise immer noch in der 2. Liga - mit Ländern wie Albanien und der Türkei." (mize)













