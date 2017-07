Das CSD-Experiment von Lars Steinhöfel

26. Juli 2017,

Am vergangenen Samstag war "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel den ganzen Tag als Frau verkleidet auf den Straßen Berlins unterwegs - die Reaktionen haben ihn erschüttert.



"Ich dachte, es ist CSD, ich geh mal als Frau raus, wen stört das schon?", meinte der schwule Schauspieler zu seiner dreistündigen Schmink-Session mit Make-up-Artist Jerome Kutcher. "Ich dachte bisher, alles ist rosig und den Leuten sei es egal. Aber leider stimmt das nicht. Viele haben sich zu boshaften Aussagen hinreißen lassen, obwohl sie keinerlei Berührungspunkte mit mir hatten."

Direktlink | Lars Steinhöfels Verwandlung im Video

Sein CSD-Experiment bereut Steinhöfel jedoch nicht: "Ich habe noch mehr als vorher größten Respekt für alle Transgender-Menschen, die sich täglich einfach nur wohl in ihrer Haut fühlen wollen und dann auf solche Kommentare stoßen. Wir haben als Gesellschaft noch viel zu tun!"



In der RTL-Soap "Unter uns" ist der 31-Jährige seit 2005 als Ingo "Easy" Winter zu sehen. Die Figur war bislang stockhetero, in den jüngsten Folgen fragt sich Easy jedoch zunehmend, ob er nicht doch eher auf Männer steht. In der Folge am Donnerstag kommt es sogar zu einem gleichgeschlechtlichen Kuss... (cw)



In der "Unter uns"-Folge am Donnerstag küssen sich Easy und Finn (Bild: RTL)







