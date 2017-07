Starke Absolut-Kampagne "Kiss With Pride"

30. Juli 2017, noch kein Kommentar

In 72 Ländern steht gleichgeschlechtlicher Sex noch immer unter Strafe - als Zeichen des Protests küssen sich Männer und Frauen aus diesen Staaten in einer neuen Posterkampagne von Absolut Vodka.



Die Aktion "Kiss With Pride" startete die schwedische Schnapsbrennerei am 27. Juli zum 50. Jahrestag der teilweisen Entkriminalisierung von Homosexualität in England und Wales. "Die Tatsache, dass Millionen von Menschen in aller Welt nicht lieben können, wen sie möchten, steht gegen alle Überzeugungen von Absolut", erklärte der britische Marketingchef Adam Boita.



Fotografiert wurden die insgesamt 32 Motive, die auch als Anzeigen in Printmagazinen geschaltet werden (einige Beispiele zeigt die unten verlinkte Galerie), von Sam Bradley. Er hofft, dass die Poster ihren Weg in die 72 Staaten finden, in denen Homosexualität verboten ist, und dort eine "konstruktive Diskussion" auslösen. Mehr Infos zu den Hintergründen gibt es auf der Absolut-Website.



Die "Kiss With Pride"-Kampagne folgt auf den Anfang Juli veröffentlichen Absolut-Film "Equal Love", der Küsse in allen Paarkombinationen zeigt. (cw)









-w-