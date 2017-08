02. August 2017,

Mit Loiza Lamers und Benjamin Melzer wirbt die Tierschutzorganisation PETA erstmals mit zwei trans Models für pelzfreie Bekleidung.



"Transform you wardrobe: Don't wear fur!", heißt es auf dem neuen schwarz-weiß Poster, auf dem die Gewinnerin von "Holland's Next Top Model" und der Coverstar der deutschen "Men's Health" komplett nackt zu sehen sind - passend zum PETA-Motto "Lieber nackt als im Pelz".



"Die Haut eines gequälten Tieres zu tragen, das mit einem Stromschlag getötet, erschlagen, ersoffen oder lebendig gehäutet wurde, ist gruselig und grausam", erklärte Lamers. "Es gibt so viele pelzfreie Bekleidungsmöglichkeiten", ergänzte Melzer. "Man kann problemlos einen 'Killer-Look' haben, auch ohne Tiere zu töten."



Vom PETA-Shooting mit Modefotograf Ray Depatti wurde auch ein Behind-the-scenes-Video veröffentlicht. (cw)















-w-