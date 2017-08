Aufregung um homosexuelle Küsse im Schwarzwald

03. August 2017,

Für das Mini-Rock-Festival in Horb am Neckar werben die Veranstalter auch mit einem schwulen und einem lesbischen Paar - ein Gemeinderat findet dies "nicht normal".



Das fünf Meter hohe Alugestell in der Kreisstadt im Nordschwarzwald, aufgestellt gegenüber der Avia-Tankstelle und der Raiffeisenbank, zeigt insgesamt drei küssende Paare, darunter zwei Männer und zwei Frauen. Das Musikevent vom 3. bis 5. August steht unter dem Motto "Horb macht Liebe!".







Gemeinderat Martin Raible von der Unabhängigen Liste Horb zeigte sich von der Werbung entsetzt: "Ich dulde schwule und lesbische Paare, sehe dies aber nicht als normal an", erklärte er gegenüber dem "Schwarzwälder Boten". "Warum das gegenüber den Kindern an den Schulen und auf den Pylonen mit der Mini-Rock-Werbung als normal dargestellt und auch noch glorifiziert wird, ist mir unverständlich."



"Uns geht's um Musik, ums Feiern, ums Leben und auch um die Liebe", konterten die Veranstalter auf Facebook. "Wir haben keinen Bock auf Rassismus, Homophobie und Gewalt. Eigentlich dachten wir, dass das im Jahr 2017 selbstverständlich sein sollte. Ist es leider nicht."







Gemeinderat Raible hat unterdessen sogar etwas an dem knutschenden Heteropaar auszusetzen: "Selbstverständlich sollen sich die Menschen lieben! Nur wissen wir auch, dass in den Tagen nach den letzten Mini-Rock-Festen massiver Bedarf an der Pille danach vorhanden war." (mize)











-w-