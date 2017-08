Neue Modemarke für Proll-Schwule

06. August 2017, noch kein Kommentar

In der ukrainischen Hauptstadt ist das Fashionlabel "Kiev" an den Start gegangen, das sich mit dem Slogan "Love your homo" gezielt an schwule Arbeiter richtet.



Ganz offensichtlich inspiriert wurde die mysteriöse Modelinie vom schwedischen Möbelhaus IKEA, was sich etwa am Logo und den Hauptfarben Gelb und Blau zeigt. Auch der Claim spiele bewusst mit dem IKEA-Slogan "Love your home", erklärte ein anonymer Marketingchef von "Kiev" gegenüber dem Onlinemagazin milk.xyz: "Wir haben den Satz verändert, weil wir den Umgang der Ukraine mit Homosexuellen verändern wollen. Wir verbinden die Arbeiterklasse und das Fake-IKEA-Image mit einer realen Botschaft, was eine gute Mischung gerade für Osteuropa ist."



Im September will "Kiev" international durchstarten, bereits jetzt sind auf der Homepage Kappen und Shirts zu ziemlich bürgerlichen Preisen erhältlich. Mehr Eindrücke von der kommenden Kollektion gibt unsere unten verlinkte Galerie sowie ein offizielles Promovideo. (mize)















-w-