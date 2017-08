Ein Gassigeher ist Mr Gay Europe

10. August 2017, noch kein Kommentar

Im Rahmen des Stockholm Pride wurde am vergangenen Wochenende der Hundesitter und -trainer Matt Rood aus Brighton zum neuen Mr Gay Europe gekürt.



Der 37-Jährige Mr Gay England konnte sich gegen elf andere Kandidaten durchsetzen und punktete vor allem als Sieger in der Social Media Challenge und im Wettbewerb "My Project". Der deutsche Bewerber Niko Wirachman landete nur auf Platz sechs.



Das offizielle Siegerfoto

"Matt Rood ist einer der engagiertesten und fleißigsten Gay-Aktivisten, die ich durch die Wahl zum Mr Gay Europe kennenlernen durfte", würdigte Wettbewerbs-Präsident Tore Aasheim den Sieger. In seinem Vorstellungsvideo hatte der frühere British-Airways-Steward versprochen, sich vor allem für Regenbogenfamilien sowie für LGBTI-Rechte in Ländern einzusetzen, die noch nicht so weit seien wie England.

Direktlink | Bewerbungsvideo von Matt Rood

Die nächste Wahl zum Mr. Gay Europe soll vom 4. bis 12. August 2018 in Polen stattfinden. (cw)







