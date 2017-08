Vom Häftling zum Foto-Modell

11. August 2017, noch kein Kommentar

Die transsexuelle Whistleblowerin Chelsea Manning posiert in einem roten Badeanzug für die September-Ausgabe der amerikanischen "Vogue" - aufgenommen von Star-Fotografin Annie Leibovitz.



"Ich schätze, so sieht Freiheit aus", kommentierte die 29-Jährige ihr entspanntes Strandporträt auf Twitter. In einer Reportage zum Foto berichtet Manning dem Modemagazin ausführlich von ihrem neuen Leben in New York nach Verbüßung einer siebenjährigen Haftstrafe. Kurz nach ihrer Verurteilung hatte sie sich als transsexuell geoutet (queer.de berichtete).



Als Angehörige der US-Streitkräfte hatte die Whistleblowerin 2010 umfangreiche Dokumente und Videos der Plattform Wikileaks zugespielt. Dadurch wurden unter anderem auch Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak publik. Sie wurde noch im selben Jahr festgenommen und nach einem Teilgeständnis zu 35 Jahren Haft verurteilt.



Anfang des Jahres wurde Chelsea Manning von Barack Obama in den letzten Tagen seiner Amtszeit begnadigt (queer.de berichtete). Im Mai kam sie schließlich aus dem Gefängnis frei. (cw)







