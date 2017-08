Kappen und Mützen für echte Kerle

13. August 2017,

Zusammen mit den finnischen Hutdesignern von Costo hat die Tom of Finland Foundation eine eigene Kollektion von Kopfbedeckungen herausgebracht - präsentiert von Markenbotschafter und Lederdaddy Terry Miller.



Vier verschiedene Designs, inspiriert von den erotischen Zeichnungen des schwulen Künstlers, sind zum Preis ab 95 US-Dollar in mehreren Farben im Onlineshop erhältlich: die Baseballkappe "Baru", die Mütze "Gona" im Schaffnerlook, die klassische Fahrerkappe "Hupla" sowie die Fischermütze "Jair".



Terry Miller, dem Ehemann von LGBTI-Aktivist Dan Savage, stehen sie wirklich alle - wie unsere unten verlinkte Galerie zeigt. Das Innenfutter jeder Kopfbedeckung zeigt eine aufgedruckte Zeichnung Tom of Finlands.



Die Tom of Finland Foundation wurde 1984 von Touko Laaksonen alias Tom of Finland und seinem Lebenspartner Durk Dehner gegründet, um das Werk des 1991 verstorbenen Künstlers für die Nachwelt zu bewahren. Ihre Arbeit kann man nicht nur durch den Kauf der schicken Kopfbedeckungen, sondern auch mit dem Erwerb von Bettwäsche, DIY-Kreuzstich-Sets, Feuerlöschdecken oder Kaffee unterstützen. (mize)













