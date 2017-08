Zensor gefeuert - schwuler Film kann starten

14. August 2017, noch kein Kommentar

Die indische Filmzulassungsbehörde hat ihren Vorsitzenden abberufen, weil dieser gegen den Willen der Mehrheit das Gay-Drama "Ka Bodyscapes" nicht freigeben wollte.



Seit anderhalb Jahren blockierte Pahlaj Nihalani vom Central Board Of Film Certification (CBFC) den Kinostart des Films über einen jungen schwulen Maler, seinen zögerlichen Geliebten und eine Aktivistin in einer konservativen indischen Stadt - und ignorierte zuletzt sogar ein Gerichtsurteil. Bei einer Sitzung Ende Juli zogen seinen Kollegen deshalb die Notbremse.



"Wir denken, dass Herr Nihalani bei der Nichtzulassung von 'Ka Bodyscapes' falsch liegt", erklärte ein Mitglied des Kontrollgremiums gegenüber "Bollywood Hungama". "Wegen solch engstirniger Ansichten gerät das CBVF in den Verruf, fanatisch und homophob zu sein."



Der Film dürfte in Indien für einige Kontroversen sorgen. Regisseur Jayan Cherian erhielt bereits Todesdrohungen, nachdem bekannt wurde, dass er den Hindu-Gott Hanuman als schwul darstellt. Ob "Ka Bodyscapes" auch in Deutschland gezeigt wird, ist noch unklar. (cw)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film











-w-