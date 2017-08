Rettet Gaywatch!

15. August 2017,

Noch steht am Venice Beach von Los Angeles das erste Rettungsschwimmerhäuschen der Welt in Regenbogenfarben - am 8. September soll es allerdings weiß übermalt werden.



Der bunte Turm war mit einer befristeteten Genehmigung der Stadt zum Venice Pride, der Anfang Juni stattfand, eingeweiht worden. Nun fordert eine Online-Petition mit bislang rund 10.000 Unterschriften den dauerhaften Erhalt der einmaligen Gaywatch-Station.



"In neun Wochen haben sich Tausende aufgemacht, um den beeindruckenden Turm zu fotografieren und seine mächtige Botschaft von Gleichberechtigung und Inklusion an Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verbreiten", heißt es in dem Aufruf an die Stadtverwaltung, das Rettungsschwimmerhäuschen zu einem unbefristeten Kunstprojekt zu erklären.



Mehr Eindrücke von Gaywatch und dem Erfolg des Turms gibt es ein kurzes Video. (mize)















