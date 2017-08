"Brokeback Mountain" auf Britisch

16. August 2017, noch kein Kommentar

Von Kritikern wird das Drama "God's Own Country" über die Liebe zwischen einem Schafzüchter in Yorkshire und einem rumänischen Gastarbeiter hoch gelobt - jetzt kommt es endlich ins Kino.



Filmstart in Großbritannien ist bereits am 1. September. Das Erstlingswerk von Francis Lee mit Josh O'Connor und Alec Secareanu in den Hauptrollen wird wegen Parallelen in der Geschichte und der Bildsprache immer wieder mit dem US-Klassiker "Brokeback Mountain" verglichen.

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

"God's Own Country" feierte seine Weltpremiere im Januar auf dem Sundance Film Festival. Auf der diesjährigen Berlinale gewann der Film im Rahmen der Teddy-Verleihung den "Harvey Award" der Leserjury des mittlerweile eingestellten Magazins "Männer". Deutscher Kinostart im Verleih der Edition Salzgeber ist voraussichtlich am 26. Oktober. (cw)











