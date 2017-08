Homoerotische Malerei für jeden Monat

17. August 2017,

Kalender mit Fotoporträts von sexy Männern gibt es in Hülle und Fülle - von Rinaldo Hopf kommt für 2018 wieder eine gemalte Alternative.



Sämtliche Bilder entstanden in Kalifornien. Der 1955 geborene Wahl-Berliner und Herausgeber der Anthologie "Mein schwules Auge" war im vergangenen Winter als "Artist in Residence" in der in Los Angeles beheimateten Tom of Finland Foundation zu Gast (queer.de berichtete). Wie schon das Cover zeigt, ließ sich Rinaldo Hopf bei seinen Motiven u.a. vom künstlerischen Erbe Touko Laaksonens inspirieren.



Der Kalender mit Spiralbindung im A5-Format enthält insgesamt 13 Abbildungen und kann jetzt zum Preis von 6,90 Euro bei der Münchner Kunstbehandlung bestellt werden. Die Auslieferung soll Ende des Monats erfolgen. Einige Kostproben aus dem gelungenen Jahrweiser zeigt unsere unten verlinkte Galerie. (cw)







