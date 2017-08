Die Tucken im Weltall sind zurück

18. August 2017,

Bild: Warner Bros. Entertainment

Am Donnerstag ist in den Kinos "Bullyparade - Der Film" angelaufen - mit dabei ist auch wieder die schwule Crew des (T)Raumschiff Surprise.



Mit der Komödie feiert Michael "Bully" Herbig das 20-jährige Bestehen der gleichnamigen ProSieben-Show. In fünf Episoden gibt es im Kino u.a. auch ein Wiedersehen mit dem Apatschenhäuptling Winnetou und Kaiserin Sissi.

Direktlink | Trailer zum Film

In der Star-Trek-Parodie müssen die tuckigen Offiziere den Planeten der Frauen vor einem Bösewicht schützen. Herbig ist dabei als Mr. Spuck zu sehen, Christian Tramitz spielt Captain Jürgen T. Kork und Rick Kavanian den Schiffsingenieur Schrotty.



Der frühere Kinofilm " (T)Raumschiff Surprise - Periode 1" war 2004 mit über neun Millionen Besuchern der dritterfolgreichste deutsche Film seit Beginn der Zuschauerzahlen-Erfassung im Jahr 1980. (cw)







-w-