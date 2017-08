Drag Queens mobilisieren gegen die AfD

19. August 2017, noch kein Kommentar

Die meisten Wahlplakate, die uns seit einigen Tagen begegnen, sind zum Schnarchen - eine positive Ausnahme macht da die TfD, die Travestie für Deutschland.



Die fiktive Partei der Berliner Drag Queen Jacky-Oh Weinhaus hat auf Facebook eine höchst kreative Serie von Postern veröffentlicht, um damit ein klares Zeichen gegen Rechtspopulismus und insbesondere gegen die AfD zu setzen. Mitgemacht bei dem Aufruf, unbedingt zur Wahl zu gehen, haben mehrere Tunten-Kolleginnen.



"Frauke Petry find ich doof. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen", heißt es etwa auf einem Motiv mit Jurassica Parka. Von Polly Puller stammt der Satz: "Wie? Wenn Sie Nazis wählen, bekommen sie auch Nazis? #NoAfD", während Bambi Mercury meint: "Was zu Deutschland gehört, entscheiden keine verkappten Nazis. #GegenDenHass." Jacky-Oh Weinhaus selbst warnt: "Wenn einer von euch AfD wählt, schmink ich euch kaputt."



Weitere Motive stammen von Osh-Ree, Kaey, Absinthia Absolut und Gisela Sommer, zusammengefasst in der unten verlinkten Galerie. Ursprünglich war geplant, lediglich ein paar Poster in Berliner Clubs auszuhängen - doch mittlerweile gibt es Anfragen nach gedruckten Exemplaren aus ganz Deutschland. Höchste Zeit für eine Wahlkampfkostenerstattung für die TfD aus der Community! (cw)









-w-