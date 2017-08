Coming-out zum "Teen Wolf"-Finale

26. August 2017, noch kein Kommentar

Überraschung zum Ende der US-Serie "Teen Wolf": In einem Teaser kündigt MTV die Rückkehr von Werwolf Jackson Whittemore (Colton Haynes) an - der nun mit Ethan (Charlie Carver) einen Boyfriend hat.



Jackson, der in den ersten beiden Staffeln noch hetero war, lebt in der sechsten und letzten Staffel zusammen mit seinem Partner in einem schicken Londoner Apartment. Ethan hatte bereits in der dritten Season als schwuler Alpha-Werwolf einen Auftritt.



Im Teaser ist zu sehen, wie ausgerechnet ihre geplante Feier zum Beziehungsjubiläum von Werwolfjägern gestört wird. Doch das junge Paar überlebt das Attentat, wie der innige Kuss zwischen den beiden Schauspielern, die selbst offen schwul sind, zeigt.



In den USA wird die Folge "Werwolves of London" am 10. September auf MTV ausgestrahlt. In Deutschland kann man sich "Teen Wolf" mit etwas Verzögerung auf Amazon Video in einer Synchronfassung als Video-on-Demand anschauen. (cw)

Direktlink | Teaser zur schwulen Werwolf-Episode







