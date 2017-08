Einhorn-Alarm am Wörthersee

27. August 2017, noch kein Kommentar

Zum zehnten Mal wurde am Wochenende das LGBT-Festival Pink Lake am Wörthersee gefeiert - besonders beliebt waren bei den planschenden Besuchern aufblasbare Einhörner mit Regenbogenmähne und -schweif.



Die queere Traditionsveranstaltung in Velden begann am Donnerstagabend mit der urigen "Almdudler Almrauschparty", bei der die allermeisten Gäste Trachtenkleidung trugen. Am Freitag wurde bis zum frühen Morgen in einer stillgelegten Fabrik gefeiert. Tagsüber war Entspannung am eigenen Pink-Lake-Beachclub angesagt - bei sommerlichen Temperaturen hatten alle ihren Spaß.



Höhepunkt war erneut die "Boat Cruise Party" am Samstagabend, bei der gleich drei Dampfer der Wörthersee-Schiffahrt nacheinander in See stachen und später zu einer riesigen Disco mit drei Tanzflächen verbunden wurden.



Mehr Bilder und Videos des einzigartigen Festivals gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite von Pink Lake. (mize)







