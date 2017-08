Der erste General beim Gay Pride

28. August 2017, noch kein Kommentar

Zwei Tage nachdem Donald Trump das Trans-Verbot im US-Militär unterzeichnete, setzte Kanadas oberster militärischer Befehlshaber am Sonntag mit seiner Teilnahme am Ottawa Capital Pride ein entgegengesetztes Zeichen.



Jonathan Vance lief als erster General in einem Block aus Angehörigen des Heeres, der Marine und der Luftwaffe mit. Vor der Parade hatte er erklärt, dass er damit seine Solidarität mit Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen bekunden wolle. Er versicherte zugleich, dass sie in der kanadischen Armee willkommen seien.



Bis 1992 durften Homosexuelle in Kanada nicht im kanadischen Militär dienen. Presseberichten zufolge plant die Regierung eine offizielle Entschuldigung für den jahrzehntelangen Ausschluss und frühere Entlassungen aufgrund der sexuellen Orientierung.



Ebenfalls beim Ottawa Capital Pride dabei war - natürlich - Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der diesmal von seinen Kindern Xavier und Ella-Grace begleitet wurde. (mize)









