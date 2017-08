29. August 2017,

Das gab es noch nie in Deutschland: Bei der CSD-Parade am vergangenen Wochenende in Bremen fuhr erstmals ein Streifenwagen der Polizei in Regenbogendesign mit.



Mit der Aktion wollte die Polizei der Hansestadt Vorurteile in der Community abbauen und LGBTI dazu ermunten, bei homo- oder transphoben Straftaten Anzeige zu erstatten. So wurde an dem Transporter neben Regenbogenaufklebern auch der Spruch "Proud to be Your Friend" angebracht.



"Wir wollen Bremen als Ort, an dem sich Menschen jeder sexuellen Orientierung und jeder geschlechtlichen Identität wohl und sicher fühlen", erklärte Sven Rottenberg, einer der beiden Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Polizei Bremen, gegenüber der "WAZ".



Die CSD-Organisatoren begrüßten die Bunte Minna: "Wir danken der Polizei Bremen für diesen Wagen UND dass sie 5.500 Menschen sicher mit unseren Ordner*innen durch die Stadt gebracht haben", heißt es in einem Tweet vom Sonntag.



Vorbilder für den Regenbogen-Streifenwagen gab es aus Großbritannien. So ist etwa seit 2014 ein Einsatzfahrzeug mit der Aufschrift "Police with pride" in Greater Manchester unterwegs (queer.de berichtete). Auch beim Brighton Pride 2015 beteiligte sich ein "Pride Police"-Wagen an der Parade (queer.de berichtete). (mize)







