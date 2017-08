Bären wählen nicht die AfD

31. August 2017, noch kein Kommentar

Nach den Drag Queens haben nun auch Mitglieder der schwulen Bärenszene einen Aufruf gestartet, bei der Bundestagswahl am 24. September demokratische Parteien zu wählen.



Initiiert wurde die Kampagne "Bären gegen Rechts" vom aktuellen Mr. Bear Germany Andreas Grundmann. "Nicht überall wo Alternative drauf steht, ist eine Alternative drin", heißt es in seinem Statement. Andere schrieben: "Wahlrecht nutzen für ein tolerantes Leben" oder "Wer nicht wählen geht, stärkt indirekt die AfD".



Bislang haben sich 20 Bären an der Aktion beteiligt, fotografiert von Andre Jansen und Dirk Haller. Am 17. September, eine Woche vor der Wahl, soll es noch ein weiteres Fotoshooting geben. Interessenten können sich bei Andreas Grundmann auf Facebook melden. (mize)











-w-