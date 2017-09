Wenn Männer feucht werden

01. September 2017,

Dylan Rosser gehört zu den ganz großen Fotografen der erotischen Männerfotografie - nun ist sein neuer Bildband "Wet" erschienen.



Der Name ist Programm: "Wet" bietet auf 112 Seiten wunderschöne nackte Muskelmänner, die sich an einsamen Stränden im Wasser tummeln oder mit klatschnassen Haaren gerade aus dem Pool oder der Dusche steigen. Ein kleine Auswahl der feuchten Porträts zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Der Bildband ist so sexy und erfolgversprechend, dass sogar der Insolvenzverwalter des Berliner Bruno Gmünder Verlags grünes Licht für den Druck gab. Jetzt ist das Hardcoverbuch zum Preis von 59,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (mize)











-w-