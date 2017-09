03. September 2017,

In einem neuen Kinderbuch will der Prinz nicht die Prinzessin heiraten, sondern einen anderen Prinzen. Dann zieht er sich auch noch Frauenkleider an und lässt sich einen Bart wachsen...



Mit Witz und Ironie erzählt Martin Auer in "Die Prinzessin mit dem Bart" die Geschichte vom Prinzen Adelmut, der ausreitet, um um eine Prinzessin zu werben, und heimkehrt mit dem Entschluss, einen Prinzen zu heiraten. Und weil seine Eltern erklären, nur eine Prinzessin könne einen Prinzen heiraten, verwandelt er sich in Prinzessin Adelmute.



Auer, drei Mal mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und auch noch allerhand anderen Ehrungen ausgezeichnet, muss sein dreißigstes Kinderbuch über eine Crowdfunding-Kampagne realisieren. Denn die Zeit für eine Geschichte, in der der Prinz den Prinzen heiratet, sei noch nicht reif, haben ihn diverse Verlage wissen lassen.



In einem Youtube-Video liest er aus seinem Buch vor. (cw)









-w-