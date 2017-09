Nationalspieler zeigen Gesicht gegen Homophobie

05. September 2017,

Mit einer neuen Plakatkampagne setzen dänische Profi-Fußballer in Kopenhagen ein buntes Statement gegen Lesben- und Schwulenfeindlichkeit.



Mehrere männliche und weibliche Nationalspieler - darunter neben Simon Kjaer, der auf dem Foto oben zu sehen ist, auch Riza Durmisi und Thomas Delaney - malten sich ihre Gesichter für die Kampagne "#FodboldForAlle" (Fußball für alle) in Regenbogenfarben an.





Initiiert wurden die Plakate u.a. von der Stadt Kopenhagen, dem Fußballverband Dansk Boldspil-Union (DBU) und Amnesty International zum Pride-Festival in der dänischen Hauptstadt.



Bereits im Juni hatte die Kampagne "#FodboldForAlle" für internationale Schlagzeilen gesorgt. Beim Freundschaftsspiel Dänemark gegen Deutschland trugen die Kapitäne beider Mannschaften erstmals Regenbogenbinden am Arm, und auch die Eckfahnen im Kopenhagener Stadion zeigten damals die Farben der LGBTI-Community (queer.de berichtete). (mize)













