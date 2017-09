Mit Einhorn auf Wählerfang

12. September 2017,

Für die Grünen sieht es nach den letzten Wahlumfragen nicht besonders gut aus - im Kampf um LGBTI-Stimmen kam nun sogar ein Einhorn zum Einsatz.



Hinter der Aktion am Montag auf dem Neumarkt in Dresden steckte die Grüne Jugend. Begleitet wurde das in eine Regenbogenfahne gehüllte Fabelwesen vom Bundesvorsitzenden Moritz Heuberger und einem Eisbären mit dem Schild "Refugees welcome", der vor den Folgen des Klimawandels warnte.



Die ungewöhnliche Aktion fiel sogar der Dresdner "Morgenpost" auf. Das Boulevardblatt kommentierte am Montag auf seiner Homepage: "Der Wahlkampf der Parteien trägt mitunter kuriose Blüten." (cw)













