Proud to be queer!

In der Berliner Galerie aKonzept wurde am Mittwochabend die Gruppenausstellung "THEY" über queere Identitäten eröffnet - zu sehen ist u.a. dieses Porträt des britischen Performancekünstlers David Hoyle von Sadie Lee.



Ebenfalls Werke beigesteuert haben Amit Elan, Goodyn Green, Iwajla Klinke, Camilla Storgaard und Sergio Zevallos. Im Fokus stehen Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, gegen den Strom zu schwimmen. Mit dem Risiko, sich verspotten, beleidigen oder beschimpfen zu lassen.



Weitere Porträts von Sadie Lee

Der Galerie geht es dabei nicht um Provokation, sondern um den "Nachweis, dass die Norm ständig neu definiert werden muss, für ein Leben, das alle Unterschiede braucht, um seinem Namen gerecht zu werden", wie es in der Einladung heißt.



Beitrag zur Ausstellung von Iwajla Klinke

Die Kunstwerke stellen zweifellos ästhetische Fragen an die Betrachter, ob eingeweiht oder nicht. Vielleicht regen sie den einen oder die andere aber dazu an, die eigene Queerness nicht weiter zu verbergen.



Nackte Pos von Goodyn Green

Zur Ausstellung ist ein Katalog mit Texten verschiedener Kritiker sowie der ausgestellten Künstler erschienen, der in der Galerie aKonzept (Schröderstr.7, 10115 Berlin-Mitte) erhältlich ist. "THEY" kann noch bis zum 14. Januar 2018 besucht werden. (cw)







-w-