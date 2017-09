Auf den schwulen Spuren von Thomas Mann

16. September 2017, noch kein Kommentar

Die neue Kunstausstellung "(Un-)Mögliche Versuchungen" im Stadtmuseum von Bad Tölz beschäftigt sich mit der homosexuellen Seite des Schriftstellers Thomas Mann.



Zu sehen sind Gemälde und Installationen des lokalen Künstler Heinz Stoewer, der Manns homoerotische Neigungen in konkrete Darstellungen umsetzt. Zu Lebzeiten des Dichters galt Homosexualität vielen noch als unmögliche Versuchung, und Thomas Mann entschied sich für eine Ehe mit Katja Pingsheim.







Durch die mehrfache Lektüre der Novelle "Der Tod in Venedig" versuchte sich Stoewer, in die Gedankenwelt Thomas Manns einzuleben. Dessen Phantasien und unerfüllten Begierden übersetzte er in konkrete Bilder. Auf ergänzenden Tafeln informiert Stoewer über die Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen. "Hätte T.M. das KZ überlebt?", heißt es etwa auf einem Holzbrett.



Die Ausstellung "(Un)mögliche Versuchungen" wird am Samstag, den 16. September um 19 Uhr im Tölzer Stadtmuseum eröffnet. Dort ist sie bis zum 3. Oktober täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Parallel läuft noch bis 19. November die Thomas-Mann-Ausstellung "Von der 'Königlichen Hoheit' (1909) bis zum 'Zauberberg' 1924)" über das Leben und Wirken des Schriftstellers. (cw)









-w-