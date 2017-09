Schwulenraten auf RTL

17. September 2017,

In der neuen RTL-Datingshow "Falscher Hase" muss eine heterosexuelle Single-Frau aus drei Kandidaten den Schwulen und den schon vergebenen Hetero aussortieren.



Die "falschen Hasen" geben sich dabei als Hetero-Singles aus und versuchen, die Kandidatin aufs Glatteis zu führen. Schafft sie es, den echten Mann auf Partnerinnensuche zu identifizieren, gewinnt sie eine gemeinsame Reise. Jedoch haben auch die anderen die Chance auf einen Gewinn. Derjenige, der die Kandidatin erfolgreich täuscht, gewinnt 1.000 Euro.



Es gibt jeweils vier Runden: Beim "Body-Check", kann die Kandidatin den Männern erstmals etwas näher kommen. In der zweiten Runde erhält sie einen Einblick in ihre Wohnungen. Lutz van der Horst sucht dabei nach Indizien, die über den Beziehungsstatus und die sexuelle Orientierung der drei Männer Aufschluss geben.



Nach jeder dieser beiden Dating-Runden folgt eine Einschätzung der Kandidatin, in der sie vorerst festlegt, wer der Hetero-Single, wer der Hetero-Vergebene und wer der Schwule ist. In Runde drei darf sie ihnen eine Aufgabe stellen, die sie erledigen müssen. Und in der letzten lernt sie die wichtigsten Menschen im Umfeld der Männer kennen. Danach muss sich die Kandidatin endgültig festlegen. Bevor das große Finale startet, kommen noch die Partner der "falschen Hasen" auf die Bühne.



In der ersten Sendung am kommenden Samstag, den 23. September um Mitternacht werden Helena (24) aus München und Jasmin (27) aus Köln ihr Glück versuchen. Helena hat die Wahl zwischen Steven, Said und Kevin. Jasmin muss versuchen herauszufinden, ob Vorbner, Yves oder Tobias wirklich an ihr interessiert ist. Die zweite Folge läuft eine Woche später schon um 23:30 Uhr auf RTL. (cw)







-w-