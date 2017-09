Christian Ulmen säuft für LGBTI-Akzeptanz

20. September 2017,

Bild: Campari Deutschland

Inspiriert von der "Toast to Marriage "-Bewegung in den USA, feiert Skyy Vodka die Ehe für alle in Deutschland - und präsentiert zusammen mit dem Schauspieler Christian Ulmen die Initiative "Straight Support" mit eigenem Cocktail.



Mit der Aktion will die Wodkamarke aus San Francisco mehr Akzeptanz und Offenheit von Cis-Heteros für LGBTI erreichen. "Wir sollten ab und an ein paar Leute aus ihrer Facebook-Blase holen und uns an allem erfreuen, was anders ist als wir selbst", begründete Ulmen seine Unterstützung. "Stellung beziehen und raus aus der eigenen Perspektiv-Hängematte."



Hetero Christian Ulmen (re.) unterstützt seinen schwulen Freund Jens Koch

Persönliche Berührungspunkte mit dem Thema Homophobie und Vorurteilen hat Christian Ulmen durch seinen guten Freund, Star-Fotograf Jens Koch. Für Koch, selbst schwul, spielt das Thema Gleichberechtigung eine große Rolle, und er sieht jeden einzelnen in der Pflicht, für eine tolerante und offene Gesellschaft einzustehen: "Die Basisarbeit ist mit dem 'Ja' zur Ehe für alle getan. Sagen wir so: Die Lämpchen werden heller, aber sie leuchten noch nicht."



Mit diesem Cocktail sollen Heteros auf ihre queeren Freunde anstoßen

Mit dem von Skyy kreiierten "Straight Support"-Cocktail kann man die Lämpchen zumindest schon mal doppelt sehen. Er erinnert an einen "Vodka Collins", wird jedoch mit dem Tequila Reposado von Espolon verfeinert. Hier ist das Rezept:



Straight Support



5 cl Skyy Vodka

1 cl Espolon Tequila Reposado

3 cl frischer Zitronensaft

2 cl Zuckerwasser

1 BL Puderzucker

5 cl Soda



Garnitur: frische Minze und eine Spalte Wassermelone









