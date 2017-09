In Mainz fährt jetzt eine Regenbogentram!

22. September 2017, noch kein Kommentar

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat am Donnerstag Deutschlands erste Regenbogenstraßenbahn getauft - ein Jahr lang soll sie auf allen Linien der Stadt unterwegs sein.



Die Tram unter dem Motto "Wir lieben wie wir leben - zusammen sind wir Mainz" zeigt mehrere Porträts queerer Mainzer, die miteinander vernetzt sind. Die Idee war von der Gruppe Queerbilder Anfang des Jahres an die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) herangetragen worden. Bereits in den Jahren 2014 und 2015 hatte sie ähnliche Plakatkampagnen zu Akzeptanz von Vielfalt im Stadtgebiet verwirklicht (queer.de berichtete).





"Wir wurden mit unserer Idee von der MVG mit offenen Armen empfangen", erklärte Katharina Hahn von Queerbilder. Die Gruppe übernahm selbst die Gestaltung und setzte sie ehrenamtlich um.



"Die Regenbogenbahn als Zeichen für mehr Sichtbarkeit begrüßen wir sehr, weil sie täglich auf Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen aufmerksam macht", meinte Tina Rodler von der Lesbenberatung im Mainzer Frauenzentrum.





Die MVG zeigte sich nach den Worten von Geschäftsführerin Eva Kreienkamp dankbar, ein "deutliches Signal gegen Homophobie und für Vielfalt bei den Lebensentwürfen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt" in die Welt senden zu können.



"Pünktlich zum 'Tag der Deutschen Einheit' können wir bundesweit zeigen, dass unsere Stadt bunt und vielfältig ist", erklärte Oberbürgermeister Ebling. (mize)













