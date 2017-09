Queere Promis der Weltgeschichte

28. September 2017, noch kein Kommentar

Im Berliner Hauptbahnhof wurde am Mittwoch die große Kunstausstellung "WE ARE PART OF CULTURE" eröffnet - 32 Porträts zeigen den prägenden Beitrag von LGBTI an der gesellschaftlichen Entwicklung Europas.



Initiiert wurde die Aktion vom Projekt 100% Mensch, um die sonst häufig thematisierte "Opferrolle" aufzubrechen und die teilweise bahnbrechenden Leistungen queerer Menschen zu präsentieren. Neben Oscar Wilde gehören zur LGBTI-Ahnengalerie u.a. Friedrich II. von Preußen, Lili Elbe, John Maynard Keynes, Selma Lagerlöf und Virginia Woolf.

Direktlink | Trailer zur Ausstellung

Die Werke wurden von bekannten Künstlern wie Ralf König, Robert W. Richards und Gerda Laufenberg in unterschiedlichsten Techniken von Öl, Tusche und Zeichnungen bis hin zu Streetart und Cartoon erstellt und verbinden sich untereinander durch eine Farbreduktion auf Rot, Schwarz und Weiß. Alle Porträts zeigen wir in unserer unten verlinkten Galerie.



Im Berliner Hauptbahnhof ist die Ausstellung noch bis zum 7. Oktober zu sehen, anschließend tourt sie durch weitere deutsche Städte. Alle Termine und mehr Infos gibt es auf wearepartofculture.de. (cw)





