Die queerste aller Fashionweeks

30. September 2017, noch kein Kommentar

Vom 10. bis 12. November findet in München zum ersten Mal die "Avantgardista" statt - mit dabei bei diesem Modeevent ist u.a. der israelische Designer Franklin Tavares mit seinen außergewöhnlichen Kreationen.



Die Kombination aus Fashion-Show, Party und Designergipfel soll sich in der bayerischen Landeshauptstadt als jährliche Veranstaltung im Kalender der Modewelt etablieren. Die "Avantgardista" versteht sich dabei als "internationaler Treffpunkt für alternative Mode, avantgardistische Accessoires, erotische Haute Couture und szenige High Fashion".



Mehr als ein Dutzend Designer, darunter neben einigen Altmeistern der alternativen Mode auch junge Nachwuchs-Couturiers aus Deutschland, Europa, den USA und Israel, präsentieren ihre aktuellen Kollektionen im Showroom und in extravaganten Fashion-Shows. Im Mittelpunkt stehen Materialien wie Naturleder und veganes Leder, hauchzartes Latex und stabiles Gummi, aber auch traditionelle Stoffe, die mit neuen Materialien zu einzigartigen Kleidungsstücken und Accessoires verarbeitet werden.



Weitere Informationen gibt es unter avantgardista.net. (cw)









-w-