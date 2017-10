Auch Volker Beck hat geheiratet

01. Oktober 2017,

Überraschung des Tages: Zu den ersten frischvermählten gleichgeschlechtlichen Paaren in Deutschland gehören auch der scheidende Grünen-Abgeordnete Volker Beck und sein Partner Adrian Petkov.



Der 56-jährige Politiker gab dem Architekten, den er bislang aus der Öffentlichkeit heraushielt, das Ja-Wort im Rahmen eines "Upgrades" in Berlin. Die beiden Männer hatten sich erst im Juli verpartnert. Fotos zeigen das Paar im Partnerlook mit blauem Anzug, Sekt, Torte und "Love"-Luftballons.



Volker Beck hat über ein Vierteljahrhundert für die Ehe für alle gekämpft. Die Verabschiedung des Gesetzes in seiner letzten Bundestagssitzung war ein krönender Abschluss seiner Parlamentskarriere. Die Grünen in NRW hatten ihm bei der jüngsten Wahl einen sicheren Listenplatz verweigert.



Im Jahr 2008 war Beck mit seinem früheren langjährigen Partner Jacques Teyssier schon einmal eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen. Teyssier starb jedoch im Juli 2009.



Mehr vom Auftakt der Ehe für alle in Deutschland gibt es in unserem Liveblog. (cw)





-w-