UN veröffentlicht Fotobuch über Hijras

02. Oktober 2017,

Mit einem bewegenden Bildband will das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) die Situation von trans Frauen in Bangladesch verbessern.



Das 108-seitige Buch "Leaving no one behind" porträtiert Hijras aus der Hauptstadt Dhaka sowie aus Chittagong, Khulna und Rajshahi und erzählt ihre persönlichen und berührenden Geschichten. Mit dem Projekt will UNDP ihre offizielle Anerkennung als drittes Geschlecht erreichen, um ihre soziale und rechtliche Situation zu verbessern. Trans Frauen finden in Bangladesch weder einen Job noch eine Wohnung. Die meisten müssen betteln oder ihren Lebensunterhalt durch Sexarbeit verdienen.



Einige Porträts aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Das komplette Buch gibt es kostenlos als PDF zum Download. Darüber hinaus hat UNDP Bangladesch einen kurzen Film veröffentlicht. (cw)







