Hugh Grant und Ben Whishaw als schwules Liebespaar

03. Oktober 2017,

In London haben die Dreharbeiten zur BBC-Miniserie "A Very English Scandal" begonnen. Im Mittelpunkt steht ein Politiker, der in den Siebzigerjahren über eine frühere Affäre mit einem männlichen Model stolpert.



Die abenteuerliche Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten: Hugh Grant ("Notting Hill", "Bridget Jones") spielt den Vorsitzenden der Liberal Party Jeremy Thorpe, der 1971 von seinem früheren Liebhaber Norman Scott geoutet wird. In der Rolle des jungen Models ist Ben Whishaw, der Waffenmeister Q aus den jüngsten "James Bond"-Filmen, zu sehen.



Der Skandal erreicht allerdings erst nach fünf Jahren seinen Höhepunkt, als Scotts Hund erschossen wird und der ehemalige Lover daraufhin anzügliche Briefe des Politikers veröffentlicht. Thorpe muss schließlich zurücktreten und sich anschließend sogar wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten.



"A Very English Scandal" soll aus drei Teilen bestehen, einen voraussichtlichen Sendetermin gibt es noch nicht. Die beiden Schauspieler treten übrigens nicht zum ersten Mal als Paar auf: In "Cloud Atlas" spielte Ben Whishaw u.a. Hugh Grants Ehefrau Georgette. (cw)









-w-